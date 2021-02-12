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Газета "Кишиневские новости"

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Андрей Нэстасе предупреждает Майю Санду об опасном прецеденте

12 февраля
16:38 2021
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Лидер «Платформы DА» Андрей Нэстасе дает понять, что президент Майя Санду нарушила Конституцию и решения Конституционного суда после того, как выдвинула Наталью Гаврилицэ на должность премьера. В то же время Нэстасе заявил о том, что таким образом создан опасный прецедент для будущего Молдовы.

«Молдова не должна подвергаться всевозможным экспериментам. Я и мои коллеги из Платформы DА соблюдаем Конституцию, я и мои коллеги соблюдаем решения Конституционного суда, я и мои коллеги соблюдаем закон и волю народа. В этом разница между нами. Мы пытаемся найти конституционные решения, правильные, законные. Иначе создаются очень опасные прецеденты. Сегодня у нас определенная ситуация, завтра она может измениться, а зло может воспользоваться прецедентами», – заявил Нэстасе.

Политик обратил внимание на то, что после решения Майи Санду, противоречащего конституционным нормам, аффилированная ПДС пресса, как и политические аналитики, «набрали в рот воды».

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