Лидер «Платформы DА» Андрей Нэстасе дает понять, что президент Майя Санду нарушила Конституцию и решения Конституционного суда после того, как выдвинула Наталью Гаврилицэ на должность премьера. В то же время Нэстасе заявил о том, что таким образом создан опасный прецедент для будущего Молдовы.

«Молдова не должна подвергаться всевозможным экспериментам. Я и мои коллеги из Платформы DА соблюдаем Конституцию, я и мои коллеги соблюдаем решения Конституционного суда, я и мои коллеги соблюдаем закон и волю народа. В этом разница между нами. Мы пытаемся найти конституционные решения, правильные, законные. Иначе создаются очень опасные прецеденты. Сегодня у нас определенная ситуация, завтра она может измениться, а зло может воспользоваться прецедентами», – заявил Нэстасе.

Политик обратил внимание на то, что после решения Майи Санду, противоречащего конституционным нормам, аффилированная ПДС пресса, как и политические аналитики, «набрали в рот воды».