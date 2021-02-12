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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Указ о повторном назначении Гаврилицэ неконституционен

Фуркулицэ: Указ о повторном назначении Гаврилицэ неконституционен
12 февраля
16:38 2021
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Повторное выдвижение Натальи Гаврилицэ на должность премьера является грубым нарушением Конституции и создает опасный прецедент узурпации власти. Об этом заявил председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ. Он также сообщил, что Партия социалистов опротестует указ в Конституционном суде, а до вынесения вердикта парламент не может повторно рассматривать программу управления и состав кабмина, которые предложит Гаврилицэ.

«Есть парламентское большинство в поддержку кандидатуры Марианны Дурлештяну. Нет политической коалиции в парламенте и не будет на этом этапе», – уточнил Фуркулицэ.

По словам депутата, ПСРМ выдвинула кандидатуру на пост премьер-министра и предложила всем депутатам, вне зависимости от фракции и партийной принадлежности, подписаться в ее поддержку.

Корнелиу Фуркулицэ уточнил, что ПСРМ готова к дальнейшему диалогу со всеми парламентскими фракциями и депутатами, чтобы определить оптимальный вариант вывода из политического кризиса, учитывая интересы граждан.

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