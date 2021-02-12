Чтобы закрепить некоторые соглашения, мы предложили провести дискуссии между лидерами, на что нам ответили, что это невозможно, так как статус госпожи Санду не позволяет ей встречаться с кем-то, кроме коллег, по должности, сообщил лидер фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

«Я сохранял молчание все это время, потому что у нас была договоренность», – Корнелиу Фуркулицэ рассказал о переговорах с ПДС.

ПСРМ провела переговоры с ПДС относительно поиска законных решений по роспуску парламента и запуску механизма досрочных выборов – в рамках публичной инициативы, озвученной ранее социалистами. С таким уточнением выступил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Депутат заявил, что во время этих переговоров обсуждались строго технические моменты – как запустить механизм досрочных выборов, без выдвижения условий, как это заявляет депутат ПДС Игорь Гросу.

«Я хранил молчание все это время, так как у нас была договоренность не сообщать о деталях переговоров, но раз он уже высказался, я приведу несколько подробностей в качестве реплики. Действительно, в рамках нашей инициативы мы обсуждали с фракцией ПДС – непосредственно с ним, с господином Литвиненко – технические детали относительно способа роспуска парламента, считая, что они должны быть в рамках конституционного поля», – сказал социалист.

Фуркулицэ отметил, что в ходе диалога обсуждались даже возможные даты проведения выборов, а когда они были согласованы, было предложено закрепить их дискуссией лидеров двух формирований, от чего представители ПДС отказались.

«Действительно, мы говорили и о возможных датах, мы неоднократно говорили, что выборы было бы неплохо провести в середине июня. Когда все эти детали были согласованы, по запросу Исполкома ПСРМ, для закрепления договоренностей была предложена встреча между лидерами обоих формирований, на которую не было получено согласия. Нам сказали, что это невозможно, так как статус госпожи Санду не позволяет встречаться с кем-то, кроме ее коллег, по должности. На этом все переговоры закончились», – заявил Фуркулицэ.

Председатель парламентской фракции ПСРМ подчеркнул, что во время дискуссий с ПДС не было достигнуто соглашений или обязательств.