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Газета "Кишиневские новости"

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Тео Кырнац: Майя Санду нарушила присягу и Конституцию

12 февраля
16:38 2021
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Специалист по конституционному праву Тео Кырнац убежден, что КС аннулирует указ Майи Санду о выдвижении Натальи Гаврилицэ кандидатом в премьеры.

В ходе передачи на телеканале TV8 Кырнац заявил, что Санду не имела права отвергать кандидатуру парламентского большинства, так как это является нарушением присяги и Конституции.

«Политики могут опротестовать указ президента в Конституционном суде, и у суда нет большого выбора, что приведет к признанию указа неконституционным. Если это случится, то парламент может начать процедуру отстранения президента, включая и запуск механизма по отзыву президента на референдуме», – заявил Кырнац.

Кырнац считает, что существует риск скатиться в длительный «политико-конституционный кризис», что будет означать невозможность назначения правительства в течении 3-5 месяцев.

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