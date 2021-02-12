Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ не исключает, что в поддержку кандидатуры Марианны Дурлештяну на должность премьера проголосуют больше депутатов, чем ее выдвинули. Парламентарий заявил на пресс-конференции, что Дурлештяну может быть поддержана более чем 54 депутатами, включая и из ПДС.

«Госпожа Дурлештяну заявила, что она вмешается в сложную ситуацию в стране и вне зависимости от того, кто эти депутаты, которые ее поддержали, она будет профессионально исполнять обязанности премьер-министра. Она поговорит с фракциями, и мы уверены, что будут еще политические силы, фракции и группы, которые поддержать ее кандидатуру, кроме 54 человек, ее выдвинувших», – сказал Фуркулицэ.

На прямой вопрос: кто может поддержать кандидатуру Дурлештяну, председатель фракции ПСРМ ответил: «Все, от демократов до Pro-Moldova, не исключаем и представителей ПДС».

Корнелиу Фуркулицэ уточнил, что правительство будет сформировано на усмотрение кандидата, а не по политическим критериям – с тем, чтобы кабмин был составлен из профессионалов.

Председатель парламентской фракции ПСРМ отметил, что в пятницу Марианна Дурлештяну подтвердила готовность быть кандидатом на пост премьера.

«Сегодня утром мы снова получили ее подтверждение. Ее позиция – она выдвинута депутатами, вне зависимости от каких они партий. Юридическая аргументация, озвученная вчера президентом, о том, что она обнаружила какие-то несоответствия в неподкупности депутатов – нелогична, потому что оценивать надо кандидата, а не депутатов, которые выдвинули кандидатуру. Мандат депутатов действителен до его аннулирования соответствующим органом. Поэтому аргумент (Майи Санду – прим.ред.) не проходит», – отметил Фуркулицэ.

Председатель парламентской фракции призвал Майю Санду вернуться в конституционное русло и следовать положениям Конституции, которые президент страны обязан соблюдать.