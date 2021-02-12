За менее чем два месяца своего мандата Майя Санду нарушила целый ряд статей Конституции РМ, за что может поплатиться отставкой. Так считает бывший председатель Конституционного суда Молдовы, экс-глава Высшей судебной палаты и Высшего совета магистратуры Виктор Пушкаш. Так, отмечает он, выдвинув кандидатуру Натальи Гаврилицэ и призвав не голосовать за неё, Санду нарушила статьи 60, 66, 68, 71, 74, 96 и 98 Конституции. Повторное выдвижение правительства Гаврилицэ нарушает решение КС от 6 августа 2020 года и статью 60 Конституции. Осуществляя давление на парламент с тем, чтобы он не голосовал за правительство, с целью объявления досрочных выборов, ради исполнения собственного предвыборного обещания Санду нарушает статьи 2, 6, 7, 60, 64 и 85 Конституции. А проведение непубличных встреч с некоторыми судьями и игнорирование ВСМ – это нарушения статей 6, 116 и 122. «Подобные нарушения Конституции могут повлечь за собой применение статей 89 (“Отстранение от должности”) и 91 (“Временное исполнение обязанностей президента”), при этом отстранение не на “5 минут”, как было ранее – подобный механизм ранее был признан неконституционным», – подчеркнул Пушкаш. Напомним, накануне социалисты заявили, что указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ является неконституционным, и что они оспорят его в КС.