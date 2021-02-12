Экс-глава КС: Санду грозит отставка за нарушение Конституции
За менее чем два месяца своего мандата Майя Санду нарушила целый ряд статей Конституции РМ, за что может поплатиться отставкой. Так считает бывший председатель Конституционного суда Молдовы, экс-глава Высшей судебной палаты и Высшего совета магистратуры Виктор Пушкаш. Так, отмечает он, выдвинув кандидатуру Натальи Гаврилицэ и призвав не голосовать за неё, Санду нарушила статьи 60, 66, 68, 71, 74, 96 и 98 Конституции. Повторное выдвижение правительства Гаврилицэ нарушает решение КС от 6 августа 2020 года и статью 60 Конституции. Осуществляя давление на парламент с тем, чтобы он не голосовал за правительство, с целью объявления досрочных выборов, ради исполнения собственного предвыборного обещания Санду нарушает статьи 2, 6, 7, 60, 64 и 85 Конституции. А проведение непубличных встреч с некоторыми судьями и игнорирование ВСМ – это нарушения статей 6, 116 и 122. «Подобные нарушения Конституции могут повлечь за собой применение статей 89 (“Отстранение от должности”) и 91 (“Временное исполнение обязанностей президента”), при этом отстранение не на “5 минут”, как было ранее – подобный механизм ранее был признан неконституционным», – подчеркнул Пушкаш. Напомним, накануне социалисты заявили, что указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ является неконституционным, и что они оспорят его в КС.