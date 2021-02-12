Бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе считает, что президент Майя Санду должны была взять паузу, чтобы проанализировать решения Конституционного суда (КС), перед тем как повторно выдвигать кандидатуру Натальи Гаврилицэ на пост премьера. Об этом он завил в программе „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

«Я думаю, что президент Майя Санду могла бы взять паузу перед тем, как принять решение. Пауза нужна была, чтобы обдумать и проанализировать положения Конституционного суда. Может быть, лучше было бы взять паузу, потому что политическая ситуация изменилась. Кроме появления кандидата Марианны Дурлештяну прозвучали очень ясные послания в парламенте о необходимости диалога со стороны «Платформы DA». Все конституционные механизмы направлены на формирование правительств, а не на роспуск парламента», – считает Тэнасе.

Бывший председатель КС заявил, что Майя Санду могла бы предложить Гаврилицэ, не требуя у парламента не голосовать за кабмин. По его мнению, таким образом это стало бы «использованием конституционных инструментов, согласно духу и разуму».

«Майя Санду могла бы предложить Наталью Гаврилицэ по-настоящему. Если бы она не набрала необходимого количества голосов, это было бы использованием конституционных инструментов, согласно букве и разуму. Самое опасное, что может случиться во время политического кризиса, – нарушение конституционного порядка. Тогда начинается поиск решений не в текстах законов, а, например, на улице. Возможно, было бы лучше взять паузу до завтра, может, лучше было бы обсудить предложение Платформы DA», – заключил Тэнасе.