«Ты никто!» – так лидер Платформы DA Андрей Нэстасе ответил Ренато Усатому. Это произошло после того, как мэр Бельц оскорбил Нэстасе во время прямого эфира, обвинив его в пособничестве Владу Плахотнюку.

«Есть один мерзавец, который настаивает на своей глупости, такой же большой и толстой, как он. Который говорит, что вот Плахотнюк использует Нэстасе. Этот мерзавец, чье имя я даже не хочу произносить, даже не понимает, что несет. Этот мерзавец никогда не страдал от действий Плахотнюка. Он не знает, на что способен Плахотнюк. Он даже не понимает, как страдала моя семья из-за Плахотнюка. Этот мерзавец пытается утверждать, что Плахотнюк использует Нэстасе», – с негодованием сказал политик.