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Газета "Кишиневские новости"

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Дорин Киртоакэ одобряет нарушение Майей Санду Конституции

Дорин Киртоакэ одобряет нарушение Майей Санду Конституции
12 февраля
12:57 2021
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Президент страны Майя Санду нарушила Конституцию, но может быть понята. Об этом заявил Дорин Киртоакэ в ходе передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4. Киртоакэ заявил, что в нынешних политических обстоятельствах для страны хорошо, чтобы Майя Санду нарушила Конституцию и отказалась назначать кандидата в премьеры, поддержанного ПСРМ и парламентской группой Pentru Moldova. По его мнению, обоснованием для такого шага является легитимность президента, а над парламентом витают сомнения в том, что он представляет граждан.

В то же время лидер либералов считает, что, если то же парламентское большинство поддержало бы кандидата на пост премьера, но после проведения досрочных выборов, тогда Майя Санду была бы вынуждена подчиниться, так как Молдова является парламентской республикой.

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