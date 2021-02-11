Президент Майя Санду решила выдвинуть повторно кандидата в премьер-министры, который получил ноль голосов. Это решение глава государства обнародовала после так называемых консультаций с партиями, на которых президент отказалась учитывать мнение парламентских партий, за исключением ПДС, которой она продолжает руководить из тени, сообщается в коммюнике социалистов.

«Объявленное решение грубо нарушает Конституцию и недавние решения КС, которые обязывают президента выдвинуть кандидата, предложенного парламентским большинством. В то же время президент страны не может позволить себе субъективные оценки депутатам парламента, не может брать на себя роль судьи и не может аннулировать роль партий и игнорировать волю парламентского большинства. Если следовать логике Майи Санду, то, что она была членом правительства, замешанного в краже миллиарда, и, голосуя, участвовала в ограблении страны, тоже является причиной считать ее недостаточно неподкупной и не имеющей право занимать госдолжность.

То, что сделала Майя Санду сегодня, называется, на этом этапе, попыткой узурпации власти. В момент появления указа о выдвижении премьера, президент страны будет вне конституционного поля и начнется узурпация власти, что влечет за собой законные и политические последствия.

ПСРМ обратится в КС, опротестует узурпаторский указ президента страны. До вынесения вердикта потребуем у руководства парламента не созывать заседания по поводу незаконного назначения на должность премьер-министра. Мы обратимся к другим законным и демократическим средствам, чтобы не позволить узурпацию власти», – указывается в сообщении ПСРМ.