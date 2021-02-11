Горячие споры в парламенте привели к тому, что за кандидата Наталью Гаврилицэ и ее команду не проголосовали. И тут же последовала реакция социалистов. Игорь Додон объявил о намерении создать техническое большинство в парламенте из минимум 51 депутата и предложить свой состав правительства во главе с Марианной Дурлештяну. Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал возникшую ситуацию для eNews.

«Да, события в законодательном органе развивались стремительно, но не могу сказать, что они меня удивили. Игорь Додон нашел сторонников, говорят, у него есть уже 54 голоса. Думаю, из Pro Moldova, Партии «Șor», группы Канду. Хотя экс-президент обещал, что готов идти на досрочные выборы, но он не давал письменных обязательств поступить именно так. Поэтому социалисты строят свой сценарий», – считает политолог и добавляет, что теперь проблема зависит от Майи Санду, с ней будет сложно договариваться. Но Конституция обязывает ее утвердить кандидатуру парламентского большинства.