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Газета "Кишиневские новости"

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Конституция обязывает Санду утвердить кандидатом Дурлештяну

11 февраля
21:47 2021
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Горячие споры в парламенте привели к тому, что за кандидата Наталью Гаврилицэ и ее команду не проголосовали. И тут же последовала реакция социалистов. Игорь Додон объявил о намерении создать техническое большинство в парламенте из минимум 51 депутата и предложить свой состав правительства во главе с Марианной Дурлештяну. Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал возникшую ситуацию для eNews.

«Да, события в законодательном органе развивались стремительно, но не могу сказать, что они меня удивили. Игорь Додон нашел сторонников, говорят, у него есть уже 54 голоса. Думаю, из Pro Moldova, Партии «Șor», группы Канду. Хотя экс-президент обещал, что готов идти на досрочные выборы, но он не давал письменных обязательств поступить именно так. Поэтому социалисты строят свой сценарий», – считает политолог и добавляет, что теперь проблема зависит от Майи Санду, с ней будет сложно договариваться. Но Конституция обязывает ее утвердить кандидатуру парламентского большинства.

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