На сегодняшний день в стране 155557 человек прошли лечение и 3607 умерли от инфекции COVID-19. На 11 февраля в Молдове подтверждены 167546 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4044 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14192 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2987 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 280 в крайне тяжелом состоянии (50 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).