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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 февраля 155557 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 февраля 155557 излечившихся
11 февраля
21:38 2021
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На сегодняшний день в стране 155557 человек прошли лечение и 3607 умерли от инфекции COVID-19.    На 11 февраля в Молдове подтверждены 167546 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 4044 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14192 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2987 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 280 в крайне тяжелом состоянии (50 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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