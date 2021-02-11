Ни одного голоса «за» в парламенте … – и это после 7 часов дебатов. Достойная оценка с учётом того, как вели себя те, кто его выдвигали. Так прокомментировал председатель ПСРМ Игорь Додон результаты слушаний в парламенте по кандидатуре, выдвинутой Майей Санду на пост премьера.

«Думаю что за всю историю современной Молдовы это первое правительство, которое получает «0» голосов в парламенте… – и это после 7 часов дебатов. Достойная оценка с учётом того, как себя повели те, кто его выдвигали, и как себя показали эти кандидаты сегодня в парламенте», – заключил Додон.