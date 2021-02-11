Пятница, 12 февраля 2021, 03:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Это первое правительство, которое получает “0” голосов

11 февраля
21:38 2021
Версия для печати

Ни одного голоса «за» в парламенте … – и это после 7 часов дебатов. Достойная оценка с учётом того, как вели себя те, кто его выдвигали. Так прокомментировал председатель ПСРМ Игорь Додон результаты слушаний в парламенте по кандидатуре, выдвинутой Майей Санду на пост премьера.

«Думаю что за всю историю современной Молдовы это первое правительство, которое получает «0» голосов в парламенте… – и это после 7 часов дебатов. Достойная оценка с учётом того, как себя повели те, кто его выдвигали, и как себя показали эти кандидаты сегодня в парламенте», – заключил Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,42–0,05%
EUR21,14+0,06%
GBP24,07–0,15%
UAH0,63–0,13%
RON4,34+0,05%
RUB0,24+0,26%

Курсы валют в MDL на 11.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд