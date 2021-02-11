А выдвинувшие его президент Майя Санду и даже ПДС призвали со слезами на глазах не голосовать, чтобы, не дай Бог, оно не прошло. Так начал свою речь в парламенте депутат ПСРМ Богдан Цырдя

«Частично я с ними согласен. Они были в трех альянсах с Плахотнюком, в четырех правительствах с Плахотнюком, включая и отправленное в отставку за коррупцию в 2013 году. Голосовали за миллиард, за концессию аэропорта вместе с Плахотнюком и даже выиграли президентские выборы, благодаря Плахотнюку. И теперь выставляют себя великими борцами с Плахотнюком», – отметил Цырдя.

Депутат обратил внимание на то, что большинство кандидатов являются представителями ЛДПМ, во время правления которой и были совершены крупные преступления.

«В 2009-1015 г.г. у нас был альянс из нескольких партий, среди которых и ЛДПМ. Мы сегодня видим их в этом правительстве и в этой фракции. Все кадры ЛДПМ, только председателя ЛДПМ нет. Один, кстати, прямо в правительстве, только Влада Филата нет здесь. Все остальные из ЛДПМ перед вами. Именно в тот период и были совершены самые большие преступления, рейдерские атаки на банки, кража миллиарда, кража аэропорта, убийство Бутмалая, все было. Вот теперь эти индивиды приходят сюда и говорят о хороших людях?» – сказал депутат.

Богдан Цырдя отметил, что много говорилось о коррупции, антикоррупционных трибуналах, DNA, CNA, еще о чем-то… Хочу спросить госпожу Гаврилицэ – займется ли трибунал следующими хорошими людьми: мужем кандидата в премьеры, обвиненным порталом scheme.md в содействии контрабанде в 2019 году, Майей Санду, которая 29 мая 2013 года голосовала за концессию аэропорта, что было названо господином Слусарем – хищением в особо крупных размерах, или ее голосованием 27 марта 2015 года, когда она голосовала за выделение 5 миллиардов трем банкам – есть и документ, представленный бывшим премьер-министром. Или может быть г-ном Негруцей, осужденным на три года, который голосовал за приватизацию Банка де Экономий? А сегодня они говорят, что боролись с Плахотнюком. Или господином Гросу, который собственноручно голосовал за приватизацию Банка де Экономий, за миллиард и сегодня читает лекции о морали, находясь в альянсе с Плахотнюком. Может, Олесей Стамати, которая, согласно порталу scheme.md, закрыла дело на собственного мужа, или, может, Татьяной Рэдукану, которая нанесла ущерб государству на 2,5 млн леев, будучи судьей», – заявил Цырдя.