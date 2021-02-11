ПСРМ ознакомилась с предложением о кандидатуре Нэстасе на должность премьера, но перед тем, как высказаться, социалисты хотят убедиться, что речь «не идет о новой инсценировке». Об этом заявил один из лидеров политформирования, вице-председатель парламента Влад Батрынча.

«Теперь есть и другой кандидат, у которого 54 голоса, это официальное большинство, и президент страны обязан соблюдать Конституцию и выдвинуть кандидата. Если г-н Нэстасе продемонстрирует нам, что он не является кандидатом-марионеткой, как Гаврилицэ, можем поговорить с ним, посмотреть, какая у него поддержка и программа. Затем мы решим, как поступить. Наша цель – стабильное правительство на следующие три месяца, профессиональное управление страной, а не хаос, который разрушает страну и генерирует новые кризисы. В отличие от ПДС и их руководителя, ПСРМ и наш председатель проявят ответственность, мы будем говорить со всеми партиями, после чего примем самое подходящее для граждан решение, не для одного или другого человека, не для одной партии», – написал Батрынча.

В то же время он отметил, что, если Майя Санду нарушит Основной закон, ей придется отвечать за узурпацию власти.