В течение прошедшего дня, 11 февраля, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 73-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из муниципия Фэлешты, 84-летняя женщина из Бричанского района, 70-летняя женщина из Глодянского района, 77-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Бричанского района, 55-летняя женщина из Окницкого района, 79-летняя женщина из Окницкого района, 70-летний мужчина из района Сынджерей, 74-летний мужчина из Каларашского района, 72-летняя женщина из Оргеевского района, 83-летняя женщина из Тараклийского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 56-летний мужчина из Флорештского района, 54-летняя женщина из Каларашского района, 59-летний мужчина из Криулянского района, 57-летняя женщина из Оргеевского района. На вечер 11 февраля 155557 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3607 человек умерли от инфекции.