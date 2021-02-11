Президент Реджеп Тайип Эрдоган на презентации десятилетней космической программы объявил, что турецкий спутник в 2023 году опустится на поверхность Луны, сообщает «Военное обозрение».

В ближайшее время планируется запустить в околоземное пространство автоматический аппарат. «Наша первая цель – высадиться на Луну к 2023 году, к 100-летию Турецкой республики, я считаю, что нашим инженерам удастся осуществить эту миссию», – заявил Эрдоган. По его словам на территории страны вскоре начнется строительство космодрома. Также президент поставил задачу перед местными бизнесменами: создать турецкое предприятие, которое будет производить космические спутники и на равных конкурировать с американскими, европейскими, российскими и китайскими компаниями.