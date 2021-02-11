«Польское радио» сообщает: на пограничном пункте «Медыка» за несколько дней задержано свыше ста граждан Украины и Молдовы с фальшивыми разрешениями на работу.

Все потенциальные гастарбайтеры пересекли границу с биометрическими паспортами. «Кроме того, они предоставили дополнительные документы с информацией об условиях и местах трудоустройства в Польше», – рассказал сотрудник погранслужбы майор Эльжбета Пикор. Все нарушители получили по два года условного содержания в заключении и были отправлены на территорию Украины. В Польше официально работает свыше 500 тысяч украинцев, на втором месте грузины, на третьем – белорусы.