Агентство Укринформ распространило новость – «На Донбассе от пули российского снайпера погиб украинский боец».

По информации от украинской делегации в Трехсторонней контактной группе: «Сегодня, 11 февраля, около 9.30 утра на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер во время эвакуации». Соответствующую информацию Киев направил в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Как было определено, что стрелял военнослужащий Вооруженных сил России, не сообщается. Может быть также, как в романе «Всадник без головы» Майна Рида, где виновного в убийстве плантатора Пойндекстера определили по инициалам на пуле «К.К.К.» – Капитан Кассий Колхаун.