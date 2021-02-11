Четверг, 11 февраля 2021, 19:07

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

На востоке Украины продолжают стрелять и убивать

11 февраля
17:37 2021
Версия для печати

Агентство Укринформ распространило новость – «На Донбассе от пули российского снайпера погиб украинский боец».

По информации от украинской делегации в Трехсторонней контактной группе: «Сегодня, 11 февраля, около 9.30 утра на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер во время эвакуации». Соответствующую информацию Киев направил в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Как было определено, что стрелял военнослужащий Вооруженных сил России, не сообщается. Может быть также, как в романе «Всадник без головы» Майна Рида, где виновного в убийстве плантатора Пойндекстера определили по инициалам на пуле «К.К.К.» – Капитан Кассий Колхаун.       

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,45–0,11%
EUR21,03–0,09%
GBP23,98–0,06%
UAH0,63+0,29%
RON4,31+0,06%
RUB0,23+0,26%

Курсы валют в MDL на 08.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд