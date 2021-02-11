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Газета "Кишиневские новости"

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США обеспечили молдавских солдат стиральными машинами

США обеспечили молдавских солдат стиральными машинами
11 февраля
17:28 2021
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Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган передал Национальной армии страны медицинского оборудования на 250 тысяч долларов, сообщает ИНФОТАГ.

По словам дипломата, данный факт свидетельствует о тесных связях между Кишиневом и Вашингтоном. «Эта поддержка – не только помощь молдавским вооруженным силам. Она будет крайне полезна гражданам РМ, которые борются с пандемией. Переданное оборудование увеличит технические возможности армии для поддержки властей республики, что в конечном итоге спасет больше жизней», – заявил Хоган. Молдавские военные получили: кардиомониторы, бактерицидные лампы, концентраторы кислорода, душевые кабины и стиральные машины.

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