Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган передал Национальной армии страны медицинского оборудования на 250 тысяч долларов, сообщает ИНФОТАГ.

По словам дипломата, данный факт свидетельствует о тесных связях между Кишиневом и Вашингтоном. «Эта поддержка – не только помощь молдавским вооруженным силам. Она будет крайне полезна гражданам РМ, которые борются с пандемией. Переданное оборудование увеличит технические возможности армии для поддержки властей республики, что в конечном итоге спасет больше жизней», – заявил Хоган. Молдавские военные получили: кардиомониторы, бактерицидные лампы, концентраторы кислорода, душевые кабины и стиральные машины.