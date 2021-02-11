Президент Александр Лукашенко принял с докладом мэра Минска Владимира Кухарева, сообщает БЕЛТА.

Председатель горисполкома назначен на должность совсем недавно. Глава государства поинтересовался у него размером ущерба городскому имуществу из-за участников протестов, не признающих итоги выборов президента от 9 августа прошлого года. «Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску не должно быть», – наставлял мэра Лукашенко. Он отметил, что текущий год будет еще более тяжелым, чем 2020-й, но если команда городских чиновников будет работать слаженно, то все будет хорошо.