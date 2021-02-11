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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровские сироты получают свои квадратные метры

11 февраля
17:28 2021
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Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский заявил, что в регионе и далее будут обеспечивать жильем детей, оставшихся без попечения близких, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

За минувшие два года более ста сирот смогли вселиться в собственное жилье. «Если наш бюджет потянет и мы будем выделять средства не на 60-70 квартир, а на 170-300, я это поддержу. Все зависит от наших возможностей, поэтому надо решать и идти вперед. Думаю, за год мы эту проблему решим», – заявил Красносельский. На квартиры для сирот в бюджете 2021 года выделено 8,2 миллиона местных рублей.

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