Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский заявил, что в регионе и далее будут обеспечивать жильем детей, оставшихся без попечения близких, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

За минувшие два года более ста сирот смогли вселиться в собственное жилье. «Если наш бюджет потянет и мы будем выделять средства не на 60-70 квартир, а на 170-300, я это поддержу. Все зависит от наших возможностей, поэтому надо решать и идти вперед. Думаю, за год мы эту проблему решим», – заявил Красносельский. На квартиры для сирот в бюджете 2021 года выделено 8,2 миллиона местных рублей.