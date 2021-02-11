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Газета "Кишиневские новости"

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Украина решила отдать крымский воздух НАТО

11 февраля
17:27 2021
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Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с замом генерального секретаря НАТО Патриком Тернером предложил Альянсу не игнорировать воздушное пространство над Крымом.

Министр рассказал чиновнику в Брюсселе, что его страна стремится в Евроатлантический союз, а потому не будет препятствовать воздушному движения авиации НАТО над своей территорией, в том числе и над полуостровом, временно отошедшем к Российской Федерации. «Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге ситуации вдоль границы с Россией», – заявил Криклий. Ответа на столь заманчивое предложение он не получил. В Брюсселе понимают желание Киева втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой, но на такой шаг пока не могут решиться. 

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