Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с замом генерального секретаря НАТО Патриком Тернером предложил Альянсу не игнорировать воздушное пространство над Крымом.

Министр рассказал чиновнику в Брюсселе, что его страна стремится в Евроатлантический союз, а потому не будет препятствовать воздушному движения авиации НАТО над своей территорией, в том числе и над полуостровом, временно отошедшем к Российской Федерации. «Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге ситуации вдоль границы с Россией», – заявил Криклий. Ответа на столь заманчивое предложение он не получил. В Брюсселе понимают желание Киева втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой, но на такой шаг пока не могут решиться.