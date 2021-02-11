Антикоррупционное бюро Украины начало расследование по случаю возможного злоупотребления при закупке вакцины от коронавируса.

При Бюро существует совет общественного контроля. По его информации государственное предприятие «Медицинские закупки» через посредническую фирму приобрело у китайской компании «Sinovac Biotech» продукцию по 17,85 доллара за единицу. Изначально предполагалась, что препарат будет стоить 3 доллара. «Обнародованная цена одной дозы вакцины – едва ли не самая высокая в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – сообщает Наблюдательный совет. По мнению его членов, министр здравоохранения Максим Степанов из личной корысти вмешался в процесс переговоров о закупке препарата, после чего его стоимость выросла в несколько раз.