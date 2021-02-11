Представители США в торжественной обстановке передали Украине внедорожные автомобили и надувные лодки, сообщает «Страна».

Мероприятие прошло в Одессе. Дареным имуществом будут пользоваться вооруженные силы. На сайте посольства США по этому поводу написано: «Атташе ВМС при посольстве США Питер Мэллори и атташе Корпуса морской пехоты США Дэн Ширлинг приняли участие в церемонии передачи 20 «Хамви» и 84 лодок для ВМС ВСУ, состоявшейся в Одессе. Это проявление желания США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность». Надо полагать, надувные лодки очень помогут вооруженным силам Украины «защищать суверенитет страны» особенно… в степях под Донецком и Луганском.