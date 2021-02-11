Четверг, 11 февраля 2021, 19:06

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Американские надувные лодки в степях Украины

Американские надувные лодки в степях Украины
11 февраля
17:18 2021
Версия для печати

Представители США в торжественной обстановке передали Украине внедорожные автомобили и надувные лодки, сообщает «Страна».

Мероприятие прошло в Одессе. Дареным имуществом будут пользоваться вооруженные силы. На сайте посольства США по этому поводу написано: «Атташе ВМС при посольстве США Питер Мэллори и атташе Корпуса морской пехоты США Дэн Ширлинг приняли участие в церемонии передачи 20 «Хамви» и 84 лодок для ВМС ВСУ, состоявшейся в Одессе. Это проявление желания США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность». Надо полагать, надувные лодки очень помогут вооруженным силам Украины «защищать суверенитет страны» особенно… в степях под Донецком и Луганском.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,45–0,11%
EUR21,03–0,09%
GBP23,98–0,06%
UAH0,63+0,29%
RON4,31+0,06%
RUB0,23+0,26%

Курсы валют в MDL на 08.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд