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Газета "Кишиневские новости"

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Украина теряет боевую авиацию

Украина теряет боевую авиацию
11 февраля
17:17 2021
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В военном ведомстве Украины сообщили журналистам: ведомство не получило денег на то, чтобы обновить парк боевой авиации, сообщает «Военное обозрение».

Ранее правительство планировало в 2021-2035 годах обновить парк ВВС страны. В Киеве намеревались купить партию современных истребителей. Собранные еще в Советском Союзе МиГ-29 и Су- 27 к 2030 году будут списаны. Украина остается без боевой авиации. Обсуждалась возможность закупки американских F-15, F-16 или шведских Saab JAS 39 Gripen в количестве от 72 до 108 машин. Однако по самым скромным подсчетам на подобное приобретение необходимо изыскать не менее 320 миллиардов гривен. При нынешних возможностях такие средства военному ведомству выделить невозможно. Поэтому в ближайшие годы в боях со «страной-агрессором» будут задействованы только сухопутные силы. 

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