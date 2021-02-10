Игорь Додон обсудил с депутатами ПСРМ повестку парламента 11 февраля
10 февраля
21:37 2021
Председатель ПСРМ Игорь Додон принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова.
Лидер ПСРМ обсудил с законодателями повестку дня ближайших заседаний парламента.
Первым пунктом дискуссии было завтрашнее заседание, на котором планируется представление программы и кадрового состава правительства, который предлагает кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица.
В ходе дискуссии было подтверждено, что фракция ПСРМ намерена принять участие в завтрашнем заседании.