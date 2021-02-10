Председатель ПСРМ Игорь Додон принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова.

Лидер ПСРМ обсудил с законодателями повестку дня ближайших заседаний парламента.

Первым пунктом дискуссии было завтрашнее заседание, на котором планируется представление программы и кадрового состава правительства, который предлагает кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица.

В ходе дискуссии было подтверждено, что фракция ПСРМ намерена принять участие в завтрашнем заседании.