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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон обсудил с депутатами ПСРМ повестку парламента 11 февраля

Игорь Додон обсудил с депутатами ПСРМ повестку парламента 11 февраля
10 февраля
21:37 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова.

Лидер ПСРМ обсудил с законодателями повестку дня ближайших заседаний парламента.

Первым пунктом дискуссии было завтрашнее заседание, на котором планируется представление программы и кадрового состава правительства, который предлагает кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица.

В ходе дискуссии было подтверждено, что фракция ПСРМ намерена принять участие в завтрашнем заседании.

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