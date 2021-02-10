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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове не исключен силовой вариант присоединения Приднестровья

В Молдове не исключен силовой вариант присоединения Приднестровья
10 февраля
10:57 2021
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Новое руководство Молдовы не исключает силовой вариант решения проблемы Приднестровья. Об этом сообщает автор телеграм-канала “НЕЗЫГАРЬ”. По словам его источников в Киеве, во время встречи Санду с Зеленским президент Молдовы интересовалась возможностью поддержки со стороны Украины в случае силового присоединения Приднестровья.

«Такой вариант должен мобилизовать проевропейские и интеграционные силы в Молдове с целью полной нейтрализации «московской партии». Кишинев делает ставку на поддержку Румынии, Польши и Британии. Также контакты идут с Турцией», – пишет автор.

Он отметил, что на должность министра обороны Молдовы Санду предлагает назначить офицера Генштаба Анатолие Носатого, который до недавнего времени руководил главным планирующим органом армии – оперативным управлением.

«До этого он работал в ООН, где участвовал в работе департамента операций по поддержанию мира; командовал силами быстрого реагирования и сухопутными войсками, а в начале карьеры служил командиром 22-го миротворческого батальона.

Характерно, что, как и большинство членов команды Санду, Носатый прошел обучение в США – у него есть степень магистра стратегий нацбезопасности американского Университета национальной обороны, приводит такие факты автор телеграм-канала.

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