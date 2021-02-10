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Газета "Кишиневские новости"

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Театр абсурда и двойственность в заявлениях президента Санду

Театр абсурда и двойственность в заявлениях президента Санду
10 февраля
10:57 2021
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Общество наблюдает за спектаклем абсурда, когда, с одной стороны, выдвигается правительство, называемое профессиональным, а с другой предлагают за него не голосовать. Об этом заявила депутат ДПМ Моника Бабук в эфире телеканала NTV Moldova.

«Мы в замешательстве от этой ситуации, которая очень напоминает спектакль театра абсурда, когда выдвигается правительство, о котором говорят, как о профессиональном, с очень хорошими премьером, программой, которые вытащат страну из кризиса и решать проблемы с публичными финансами, и в то же время ставится вопрос следующим образом: вот теперь посмотрим, какие партии выступают за досрочные выборы», – заявила Бабук.

И депутат Pro-Moldova Андриан Канду говорил о двусмыслнности в посланиях ПДС и президента Майи Санду. Он сказал в рамках той же программы на NTV Moldova, что надо беспокоиться не об интересах отдельных партий, жаждущих досрочных выборов, чтобы утроить количество мандатов, а заботиться о нуждах граждан.

Также депутат раскритиковал идею президента страны об использовании средств Резервного фонда правительства для организации досрочных выборов. Согласно закону, этот фонд предназначен для финансирования срочных расходов, связанных с ликвидацией природных бедствий, эпидемией и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

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