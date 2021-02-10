Исследователи Института биологических исследований Солка в Калифорнии в результате экспериментов на лабораторных животных выяснили, что, если нарушается микробиота кишечника, матери начинают хуже заботиться о своем потомстве. И виновата в этом нарушении кишечная палочка.

Если у мышей-матерей выявлялся штамм этой палочки, они попросту недокармливали своих детенышей и те отставали в развитии. Но когда мышат отдавали здоровым самкам, малыши быстро приходили в норму и начинали развиваться наравне с другими мышатами, которых изначально кормили хорошо.

Как считают ученые, результаты их исследования подтверждают важную роль здоровой микробиоты для роста и развития животных и формирования правильного отношения к потомству, пишет журнал «Science Advances».