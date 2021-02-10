Изготовленная из нее мазь способна заживлять раны

О том, что нефть может быть лекарством, медики знали давно. Прежде всего в лечебных целях использовали нефть, добываемую в Азербайджане, на основе которой готовили мази. Но месторождение это почти истощилось.

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета решили изучить свойства нефти из месторождений в Западной Сибири, чтобы выяснить, обладает ли она лечебными свойствами.

Оказалось – обладает, что было подтверждено экспериментально, и по составу близка к азербайджанской. Из различных фракций нефти изготовили мази и испытали их в лабораторных условиях на крысах. Так определили, мазь из каких фракций обладает противовоспалительным действием, а из каких – ранозаживляющим. И чем тяжелее фракции нефти, входящие в состав мази, тем выше эффект от их применения. Сейчас ученые продолжают исследования в этом направлении, сообщает scientificrussia.ru.