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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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У западносибирской нефти есть лечебные свойства

У западносибирской нефти есть лечебные свойства
10 февраля
10:17 2021
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Изготовленная из нее мазь способна заживлять раны

О том, что нефть может быть лекарством, медики знали давно. Прежде всего в лечебных целях использовали нефть, добываемую в Азербайджане, на основе которой готовили мази. Но месторождение это почти истощилось.

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета решили изучить свойства нефти из месторождений в Западной Сибири, чтобы выяснить, обладает ли она лечебными свойствами.

Оказалось – обладает, что было подтверждено экспериментально, и по составу близка к азербайджанской. Из различных фракций нефти изготовили мази и испытали их в лабораторных условиях на крысах. Так определили, мазь из каких фракций обладает противовоспалительным действием, а из каких – ранозаживляющим. И чем тяжелее фракции нефти, входящие в состав мази, тем выше эффект от их применения. Сейчас ученые продолжают исследования в этом направлении, сообщает scientificrussia.ru.      

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