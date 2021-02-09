Складывается впечатление, что для Майи Санду и ПДС президентские выборы не закончились. Они ведут себя так, как будто у нас третий тур голосования. Такое мнение в рамках передачи “Acces direct” на “НТВ Молдова” выразил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Их повестка осталась той же, что и в предвыборной кампании. Но госпожа Санду никогда не говорила о том, что в случае победы она пойдёт на досрочные выборы. Было бы правильно, чтобы она назначила своё, профессиональное правительство, в отношении которого не было бы никаких подозрений. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы этот кабинет министров был бы избран. Я думаю, что Санду выбрала неправильный механизм», – сказал Корнелиу Фуркулицэ.