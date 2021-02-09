Специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии разработали метод контроля за уровнем стресса с помощью внешнего чипа.

Главный признак стресса – повышение содержания в организме гормона кортизола. Его выделением организм реагирует на разные виды стресса, в том числе физические нагрузки или падение уровня сахара в крови. Кратковременный стресс и связанные с ним колебания уровня кортизола для организма не опасны. Другое дело – хронический стресс, который чреват многочисленными заболеваниями. В их числе сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа, аллергия, депрессия и другие. Определить, сколько кортизола выделяет организм, можно по физиологическим жидкостям – слюне, моче или поте.

Чип, который прикрепляется к телу пластырем, представляет собой графеновый транзистор. Он способен фиксировать изменения уровня кортизола в поту человека в непрерывном режиме и передавать результаты врачу в режиме онлайн. Исследователи считают такую систему очень надежной. Они уверены, что это поможет медику не только правильно поставить диагноз, но и проследить, дает ли эффект назначенное лечение, сообщает «Science Alert».