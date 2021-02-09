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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Пожилые соображают лучше молодых

Пожилые соображают лучше молодых
09 февраля
19:38 2021
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Традиционно считается, что у молодых людей мозг работает лучше, чем у тех, кто оставил за плечами не одно десятилетие. Однако специалисты медицинского колледжа Университета Джона Вашингтона в США и Монреальского университета в Канаде считают иначе.

По их мнению, подтвержденному многолетними наблюдениями, у пожилых людей оба полушария мозга взаимодействуют более гармонично, что побуждает к творчеству. И есть немало примеров, когда люди, уже перешагнувшие шестидесятилетний рубеж, неожиданно находят себя в творческой деятельности.

Кроме того, с годами легче принимать правильные решения, и одним только жизненным опытом это не объяснишь. Просто мозг становится более гибким, способным лучше анализировать варианты и выбирать оптимальный. В ходе эксперимента те, кому за шестьдесят, легко обошли более молодых коллег в процессе принятия решений. Исследователи утверждают, что в полную силу мозг вообще начинает функционировать только к семидесяти годам, и именно этот возраст можно считать самым продуктивным в интеллектуальном плане. К тому же между шестьюдесятью и восьмьюдесятью годами человеку, в отличие от молодых, по силам одновременно использовать оба полушария, благодаря чему поддаются решению более сложные задачи, сообщает «Медицинский журнал Новой Англии».

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