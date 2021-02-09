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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Пандемию коронавируса спровоцировало глобальное потепление

09 февраля
19:38 2021
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Ученые утверждают, что коронавирус, породивший пандемию, человек получил от летучих мышей. А исследователи Кембриджского университета из Великобритании пришли к выводу, что толчком к пандемии стало глобальное потепление. Изучив экологическую ситуацию на юге Китая и в приграничных с ним районах Мьянмы, Вьетнама и Лаоса, специалисты увидели, что характер растительности в результате повышения температур здесь значительно изменился. Условия для жизни летучих мышей заметно улучшились, в результате за последние сто двадцать лет тут появилось сорок новых видов этих рукокрылых существ. Они принесли с собой как минимум сто разновидностей коронавирусов. До этого разные виды инфекций между собой не смешивались, но постепенно произошло их скрещивание и образовались новые опасные патогены. Ученые предполагают, что таким же образом возник и предок нынешнего коронавируса.

Считается, что все существующие сегодня в мире летучие мыши являются носителями примерно трех тысяч типов коронавируса, сообщает РИА «Новости».  

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