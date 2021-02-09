Ученые утверждают, что коронавирус, породивший пандемию, человек получил от летучих мышей. А исследователи Кембриджского университета из Великобритании пришли к выводу, что толчком к пандемии стало глобальное потепление. Изучив экологическую ситуацию на юге Китая и в приграничных с ним районах Мьянмы, Вьетнама и Лаоса, специалисты увидели, что характер растительности в результате повышения температур здесь значительно изменился. Условия для жизни летучих мышей заметно улучшились, в результате за последние сто двадцать лет тут появилось сорок новых видов этих рукокрылых существ. Они принесли с собой как минимум сто разновидностей коронавирусов. До этого разные виды инфекций между собой не смешивались, но постепенно произошло их скрещивание и образовались новые опасные патогены. Ученые предполагают, что таким же образом возник и предок нынешнего коронавируса.

Считается, что все существующие сегодня в мире летучие мыши являются носителями примерно трех тысяч типов коронавируса, сообщает РИА «Новости».