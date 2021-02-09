Переливание больным с тяжелой формой коронавируса плазмы тех, кто успешно преодолел заболевание, считается одним из самых перспективных методов лечения. Однако ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний в Великобритании обнаружили неожиданное последствие такой терапии.

Они наблюдали за лечением пациента, страдающего онкологическим заболеванием, к которому присоединилась коронавирусная инфекция. Иммунитет, естественно, был ослаблен. Мужчина находился на больничной койке свыше ста дней. Два курса ремдесивира положительных результатов не дали, и врачи решили начать переливания плазмы.

Периодически образцы вируса пациента отправляли на анализ, чтобы наблюдать за возможными изменениями возбудителя. После применения ремдисивира изменений почти не было, а вот после введения плазмы произошла значительная мутация вируса. Причем она не совпадает с той, которая сейчас циркулирует в Великобритании и даже получила название «британской». Поэтому ученые сделали вывод, что к переливанию плазмы нужно подходить с осторожностью, иначе в результате можно получить «нулевого пациента» с новой разновидностью инфекции, сообщает Bloomberg.