В течение прошедшего дня, 9 февраля, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 79-летняя женщина из муниципия Бельцы, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 79-летняя женщина из Оргеевского района, 69-летний мужчина из Глодянского района, 62-летний мужчина из Приднестровья, 59-летний мужчина из Каушанского района, 61-летний мужчина из Каушанского района, 50-летний мужчина из Каушанского района, 74-летняя женщина из Каларашского района, 63-летняя женщина из Каларашского района, 63-летний мужчина из Теленештского района, 32-летний мужчина из Шолданештского района, 60-летний мужчина из Шолданештского района, 82-летняя женщина из Единецкого района, 57-летняя женщина из Единецкого района, 72-летний мужчина из Глодянского района. На вечер 9 февраля 154444 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3573 человека умерли от инфекции.