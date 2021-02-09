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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 февраля 3573 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 февраля 3573 смертельных случая
09 февраля
19:28 2021
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В течение прошедшего дня, 9 февраля, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 79-летняя женщина из муниципия Бельцы, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 79-летняя женщина из Оргеевского района, 69-летний мужчина из Глодянского района, 62-летний мужчина из Приднестровья, 59-летний мужчина из Каушанского района, 61-летний мужчина из Каушанского района, 50-летний мужчина из Каушанского района, 74-летняя женщина из Каларашского района, 63-летняя женщина из Каларашского района, 63-летний мужчина из Теленештского района, 32-летний мужчина из Шолданештского района, 60-летний мужчина из Шолданештского района, 82-летняя женщина из Единецкого района, 57-летняя женщина из Единецкого района, 72-летний мужчина из Глодянского района. На вечер 9 февраля 154444 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3573 человека умерли от инфекции.

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