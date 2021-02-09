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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 февраля 154444 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 февраля 154444 излечившихся
09 февраля
19:27 2021
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На сегодняшний день в стране 154444 человека прошли лечение и 3573 умерли от инфекции COVID-19.    На 9 февраля в Молдове подтверждены 165663 случая заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3820 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14196 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3021 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (34 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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