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Газета "Кишиневские новости"

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Кандидат в премьеры Молдовы совершил первую ошибку

09 февраля
16:57 2021
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Кандидат на должность премьера Наталья Гаврилицэ предоставила в парламент неполный комплект документов для назначения нового правительства. В пакете отсутствуют удостоверение личности, справка о несудимости, дипломы о высшем образовании нескольких претендентов на должности министров в ее кабмине.

Председатель комиссии по праву, назначениям и иммунитету Василе Боля потребовал пополнить необходимыми документами комплект до 17:00 10 февраля 2021 года.

В парламенте были зарегистрированы документы для назначения нового правительства: план деятельности кабмина, резюме кандидатов на должность членов правительства.

Согласно закону о правительстве, членом кабмина может стать лицо, отвечающее следующим требованиям: 1) Наличие гражданства Молдовы, 2) Постоянное место жительства в Молдове, 3) Отсутствие мер юридического контроля, 4) Знание молдавского языка, 5) Высшее образование, 6) Безупречная репутация.

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