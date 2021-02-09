Бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш недоумевает относительно тайной встречи в президентской администрации, в которой участвовали судьи. Он назвал это событие странным и противоречащим законным нормам, в первую очередь Конституции.

Юрист напомнил, что, согласно Основному закону, законодательный орган, исполнительная и судебная ветви власти разделены и сотрудничают во исполнение возложенных на них прерогатив.

«Президентская администрация не вправе позволять какое-либо вмешательство, направленное на умаление судебной власти посредством отбора группы судей, возможно, лояльных власти. Но и группа судей, обязанных по закону сохранять целостность судейской власти не имела права участвовать в подобном мероприятии», – заявил Пушкаш.

Он напомнил, что органом самоуправления судебного корпуса является Общее собрание судей и Высший совет магистратуры, с которыми и может сотрудничать администрация президента и другие госинституты.

«Видно, что органы самоуправления судей игнорируются администрацией президента. В данном случае ясно, что была секретная встреча с группой судей. В любом случае мы не слышали и ничего не читали об этом событии. Мне было бы интересно, кто отбирал судей, кто эти судьи и по каким критериям их отбирали? Что обсуждалось, какие «разборки» нам стоит ждать в будущем и еще много вопросов», – отметил Пушкаш.

Напомним, что администрация президента обязана ответить на запрос депутатов ПСРМ о цели и повестке заседания с участием группы судей, поименном списке участников и перечне обсуждавшихся тем. Также в ПСРМ ждут ответа на вопрос, кто именно отбирал приглашенных и кто из администрации президента участвовал в заседании, как и то, как все происходившее соотносится с принципом разделения властей. Кроме того, среди вопросов – был ли проинформирован о заседании Высший совет магистратуры, задействованы ли участвовавшие в тайной встрече судьи в рассмотрении дел, участниками которых являются люди из президентской администрации, почему не было сообщено о данном событии и планируется ли в дальнейшем продолжать подобную практику.