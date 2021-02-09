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Газета "Кишиневские новости"

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Невенчанный – за русский, Иванов – за украинский

09 февраля
16:48 2021
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В городском совете Николаева периодически случаются скандалы по поводу того, кому и на каком языке говорить, соообщает «Страна».

Последний тому пример: глава комиссии по ЖКХ Дмитрий Иванов от фракции «Пропозиция» на заседании советников потребовал от Максима Невенчанного из фракции «За жизнь» говорить только на украинском. Вот какая между ними случилась перепалка.

Д.И. – Мы разговариваем на украинском языке.

М.Н. – А я буду говорить на русском.

Д.И. – У нас сегодня нет свободного переводчика.

М.Н. – Ничего страшного, я буду говорить на русском.

Д.И. – Нет, не будет такого!

М.Н. – Позовите полицию, если я нарушаю законы.

Д.И. – Такого не будет!

М.Н. – Что значит, не будет?

Д.И. – Есть закон.

М.Н. – Давайте не переигрывайте.

Д.И. – Я не переигрываю.

М.Н. – Ну очень похоже, что переигрываете. Вы сильно вжились в роль.

Недавно крупнейшее предприятие «Николаевский судостроительный завод», на котором трудились тысячи людей, был объявлен банкротом. В городе закрылось множество заводов, безработица зашкаливает. Но не это тревожит власти города, а языковой вопрос стал для них самым актуальным.

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