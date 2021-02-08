На сегодняшний день в стране 154303 человека прошли лечение и 3557 умерли от инфекции COVID-19. На 8 февраля в Молдове подтверждены 164858 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3805 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16197 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2904 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 225 в крайне тяжелом состоянии (35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).