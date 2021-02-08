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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 февраля 154303 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 февраля 154303 излечившихся
08 февраля
19:27 2021
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На сегодняшний день в стране 154303 человека прошли лечение и 3557 умерли от инфекции COVID-19.    На 8 февраля в Молдове подтверждены 164858 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3805 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16197 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2904 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 225 в крайне тяжелом состоянии (35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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