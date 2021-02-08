В течение прошедшего дня, 8 февраля, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 48-летняя женщина из Страшенского района, 84-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 88-летняя женщина из Кишинева, 85-летний мужчина из Оргеевского района, 84-летняя женщина из Новоаненского района, 71-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Новоаненского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 79-летняя женщина из Новоаненского района, 58-летняя женщина из Страшенского района, 62-летняя женщина из Фалештского района, 64-летний мужчина из Единецкого района, 70-летняя медсестра из Страшенского района. На вечер 8 февраля 154303 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3557 человек умерли от инфекции.