Понедельник, 8 февраля 2021, 23:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 февраля 3557 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 февраля 3557 смертельных случаев
08 февраля
19:17 2021
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 8 февраля, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 48-летняя женщина из Страшенского района, 84-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 88-летняя женщина из Кишинева, 85-летний мужчина из Оргеевского района, 84-летняя женщина из Новоаненского района, 71-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Новоаненского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 79-летняя женщина из Новоаненского района, 58-летняя женщина из Страшенского района, 62-летняя женщина из Фалештского района, 64-летний мужчина из Единецкого района, 70-летняя медсестра из Страшенского района. На вечер 8 февраля 154303 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3557 человек умерли от инфекции.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,45–0,11%
EUR21,03–0,10%
GBP23,97–0,10%
UAH0,63+0,29%
RON4,31+0,04%
RUB0,23+0,37%

Курсы валют в MDL на 08.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд