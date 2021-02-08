Имущество и доходы советника президента Майи Санду Аллы Немеренко станут объектом проверки Генеральной прокуратуры и Национального агентства по неподкупности. Обращение об этом направил в адрес двух ведомств депутат ПСРМ Владимир Односталко.

«Чересчур много данных о несоответствиях в декларации об имуществе и интересах Аллы Немеренко, чересчур много вопросов, связанных с заграничным имуществом и компаниями, включая и оффшорные. Общество ждет ответов, включая проверки со стороны Агентства по неподкупности и прокуратуры. В качестве депутата я подписал сегодня официальное обращение, в котором потребовал проверить имущество и интересы Аллы Немеренко», – сообщил депутат.

Напомним, что портал Sinteza.org опубликовал расследование о тайном имуществе президентского советника. Журналисты выяснили, что семья Немеренко владеет тремя компаниями в Румынии: Kadiz LAND SRL, SC LANDSTAR CAPITAL SRL, ÎI Nemerenco, а также оффшорной фирмой на Мальте. Семья Аллы Немеренко владеет агротуристическим пансионатом в Румынии, который построен на средства европейских фондов.