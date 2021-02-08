Активисты ПСРМ и “Молодой гвардии” сорвали флешмоб представителей молодёжного крыла партии “Действие и солидарность” перед центральным офисом Партии социалистов. “Долой провокаторов и предателей!”, “Долой Майю Санду!”, “Позор”, “Санду и Филат украли миллиард” – так были встречены непрошенные гости. Социалисты напомнили пришедшим о “подвигах” советников Майи Санду: незаконном дипломе Аллы Немеренко, роскошном имуществе Андрея Спыну и так далее, а предложенный ею кабинет министров назвали “правительством Сороса”. Присутствовавшим также раздали чай. После тщетных попыток озвучить свой мессадж представители ПДС спешно ретировались.