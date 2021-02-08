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Газета "Кишиневские новости"

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Социалисты ответили представителям ПДС: Санду и Филат украли миллиард

Социалисты ответили представителям ПДС: Санду и Филат украли миллиард
08 февраля
16:28 2021
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Активисты ПСРМ и “Молодой гвардии” сорвали флешмоб представителей молодёжного крыла партии “Действие и солидарность” перед центральным офисом Партии социалистов. “Долой провокаторов и предателей!”, “Долой Майю Санду!”, “Позор”, “Санду и Филат украли миллиард” – так были встречены непрошенные гости.   Социалисты напомнили пришедшим о “подвигах” советников Майи Санду: незаконном дипломе Аллы Немеренко, роскошном имуществе Андрея Спыну и так далее, а предложенный ею кабинет министров назвали “правительством Сороса”. Присутствовавшим также раздали чай. После тщетных попыток озвучить свой мессадж представители ПДС спешно ретировались.

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