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Газета "Кишиневские новости"

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У «Задрпрома» Молдовы день рождения

08 февраля
15:59 2021
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Демократическая партия Молдовы отмечет 24-летие со дня основания, по этому случаю с речью выступил ее председатель Павел Филип.

Отбросив ложную скромность, он расхваливал себя любимого и, конечно, однопартийцев. «Приоритетом номер один для Демократической партии была и остается забота о стране и ее гражданах. Мы показали, что можем делать для людей конкретные вещи. Во время правления правительства Филипа произошло много хороших событий: голосование в ООН о выводе российских войск из РМ, повышение на 51% средней заработной платы, пенсий на 47%, строительство 4200 километров дорог, бесплатное медицинское обслуживание 40 тысяч человек по программе «Доктор для вас», первый виртуальный IT-парк, где единый налог составлял 7%, и список можно продолжать», – поведал Филип. Демпартия была создана 8 февраля 1997 года и тогда называлась «Движение за демократическую и процветающую Молдову». Недоброжелатели из Партии коммунистов сократили это просто до «Задпром».    

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