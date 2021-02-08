Демократическая партия Молдовы отмечет 24-летие со дня основания, по этому случаю с речью выступил ее председатель Павел Филип.

Отбросив ложную скромность, он расхваливал себя любимого и, конечно, однопартийцев. «Приоритетом номер один для Демократической партии была и остается забота о стране и ее гражданах. Мы показали, что можем делать для людей конкретные вещи. Во время правления правительства Филипа произошло много хороших событий: голосование в ООН о выводе российских войск из РМ, повышение на 51% средней заработной платы, пенсий на 47%, строительство 4200 километров дорог, бесплатное медицинское обслуживание 40 тысяч человек по программе «Доктор для вас», первый виртуальный IT-парк, где единый налог составлял 7%, и список можно продолжать», – поведал Филип. Демпартия была создана 8 февраля 1997 года и тогда называлась «Движение за демократическую и процветающую Молдову». Недоброжелатели из Партии коммунистов сократили это просто до «Задпром».