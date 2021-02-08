Национальное агентство по неподкупности (НАП) еще в 2017 году вынесло решение о том, что Игорь Додон не нарушал режим несовместимости, когда, будучи главой государства, возглавлял и общественную организацию «Федерация шахмат Молдовы»

Пресс-секретарь лидера ПСРМ Кармена Стерпу уточнила это обстоятельство, после того как НАП сообщило о начале проверке о несоблюдении юридического режима в отношении бывшего президента Молдовы. Она напомнила, что ведомство ранее считало эти должности совместимыми, потому что председатель Федерации шахмат является неоплачиваемой должностью, пояснив, что с тех пор и до настоящего момента ситуация не изменилась.

«НАП хочет повторно убедиться, как и в 2017 году, в том, что нет несовместимости в занятии неоплачиваемой должности председателя общественной организации «Федерация шахмат Молдовы», – написала Стерпу в социальной сети.

Пресс-секретарь Игоря Додона напомнила о том, что сразу после получения мандата главы государства в 2017 году администрация президента официально обратилась в НАП относительно наличия или отсутствия несовместимости между должностью главы государства и председателя Федерации шахмат. В надзорном ведомстве тогда сообщили о том, что в условиях, при которых должность председателя Федерации не является оплачиваемой в рамках общественной организации, не может идти речи о несовместимости.

«НАП может легко найти этот документ в архиве ведомства. Кстати, он есть и в архиве администрации президента, как и ответ НАП. Мы представим и в этом случае всю информацию, затребованную инспекторами агентства, подчеркивая, что ничего не изменилось в сравнении с ситуацией, когда был выдан первый документ Агентства по неподкупности», – отметила пресс-секретарь лидера ПСРМ.