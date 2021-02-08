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Газета "Кишиневские новости"

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Санду призналась, что Румыния не подарит вакцину Молдове

Санду призналась, что Румыния не подарит вакцину Молдове
08 февраля
15:58 2021
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Судьба вакцины анти-COVID, которую Клаус Йоханнис обещал Молдове, неясная. Это признала президент Майя Санду. Во время пресс-конференции она заявила, что для того, чтобы подарить 200 тыс. доз вакцины, власти в Бухаресте нуждаются в разрешении производителя.

«В случае вакцины необходимо решение ЕС и нужно согласие производителя. Не может Румыния сделать дарение без дополнительного согласия производителя», – заявила Майя Санду.

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