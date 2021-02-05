Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Федеративной Республики Германия в Республике Молдова Ангелой Ганнингер. Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся развития диалога между нашими странами. Додон поблагодарил немецких партнеров за многолетнюю всестороннюю поддержку Молдовы в различных областях, в том числе в борьбе с пандемией COVID-19. Отдельно обсуждалась сложившаяся в нашей стране политическая ситуация.

«Подчеркнул, что все принимаемые решения и предпринимаемые действия должны строго соответствовать Конституции и органическому законодательству страны. При этом попытки оказания политического давления на систему юстиции и правопорядка абсолютно недопустимы», – отметил председатель ПСРМ. Он также сообщил Ангеле Ганнингер о намерении Партии социалистов наладить сотрудничество с Социал-демократической партией Германии.