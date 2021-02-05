Пятница, 5 февраля 2021, 00:33

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ПСРМ намерена наладить сотрудничество с СДП Германии

ПСРМ намерена наладить сотрудничество с СДП Германии
05 февраля
21:47 2021
Версия для печати

Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Федеративной Республики Германия в Республике Молдова Ангелой Ганнингер. Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся развития диалога между нашими странами. Додон поблагодарил немецких партнеров за многолетнюю всестороннюю поддержку Молдовы в различных областях, в том числе в борьбе с пандемией COVID-19. Отдельно обсуждалась сложившаяся в нашей стране политическая ситуация.

«Подчеркнул, что все принимаемые решения и предпринимаемые действия должны строго соответствовать Конституции и органическому законодательству страны. При этом попытки оказания политического давления на систему юстиции и правопорядка абсолютно недопустимы», – отметил председатель ПСРМ. Он также сообщил Ангеле Ганнингер о намерении Партии социалистов наладить сотрудничество с Социал-демократической партией Германии.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,420,00%
EUR20,96+0,59%
GBP23,92+0,45%
UAH0,62+0,20%
RON4,30+0,61%
RUB0,23+1,23%

Курсы валют в MDL на 05.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд