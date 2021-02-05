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Газета "Кишиневские новости"

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Рыбак нашел редкую жемчужину и разбогател

Рыбак нашел редкую жемчужину и разбогател
05 февраля
21:17 2021
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Житель Тайваня жил очень бедно. Основным заработком семьи было рыболовство и уборка берега от мусора, вынесенного морем. И однажды такая уборка принесла бедному рыбаку большую удачу.

В одной из трех выброшенных на берег раковин оказалась уникальная жемчужина. Она была ярко-оранжевого цвета, что само по себе большая редкость, и весила к тому же почти восемь граммов.

Весть о ценной находке быстро разнеслась по округе, и сразу нашлись желающие купить жемчужину. Но мужчина не торопится продавать свою добычу. Пока ему предлагают не ту цену, которую он хотел бы получить, чтобы существенно улучшить жизнь своей семьи и выбраться из бедности. Правда, уже, кажется, нашелся покупатель, готовый заплатить за раритет столько, сколько попросят – бизнесмен из Китая начал переговоры на этот счет, сообщает «Daily Mail».  

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