Житель Тайваня жил очень бедно. Основным заработком семьи было рыболовство и уборка берега от мусора, вынесенного морем. И однажды такая уборка принесла бедному рыбаку большую удачу.

В одной из трех выброшенных на берег раковин оказалась уникальная жемчужина. Она была ярко-оранжевого цвета, что само по себе большая редкость, и весила к тому же почти восемь граммов.

Весть о ценной находке быстро разнеслась по округе, и сразу нашлись желающие купить жемчужину. Но мужчина не торопится продавать свою добычу. Пока ему предлагают не ту цену, которую он хотел бы получить, чтобы существенно улучшить жизнь своей семьи и выбраться из бедности. Правда, уже, кажется, нашелся покупатель, готовый заплатить за раритет столько, сколько попросят – бизнесмен из Китая начал переговоры на этот счет, сообщает «Daily Mail».